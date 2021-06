Scontro ad Arzignano: quattro feriti e strada chiusa

Grave incidente ad Arzignano alle 13.20 in via Vicenza all’altezza della Marelli motori. Coinvolti due automobili che si sono scontrate frontalmente. La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso, con forti disagi al traffico nella principale strada di entrata in città. Sono intervenute due ambulanze del Suem 118 da Arzignano.

Secondo la ricostruzione degli agenti di Polizia Locale di Arzignano, accorsi sul posto per i rilievi, una Volkswagen Golf condotta da L.F. 20enne di Arzignano, con a bordo la mamma e la sorella, ha invaso per motivi da accertare la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Toyota Yaris condotta da M.B. 30enne residente a Legnago e domiciliato a Montecchio Maggiore.

Ad avere la peggio quest’ultimo, portato in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita, con diversi traumi.

Ferito lievemente il 20enne alla guida della Golf, mentre le due passeggere hanno riportato lesioni e contusioni e sono state portate in ospedale con codice di media gravità. La strada è rimasta chiusa per un’ora.