Scontro a Montecchio: autista rimane incastrato (VIDEO)

Alle 21:15 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 11 in via Trieste a Montecchio Maggiore per lo scontro tra un’auto e un camion: ferito l’autista del mezzo più leggero. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, liberato l’autista, rimasto incastrato al posto guida dell’auto. Il conducente di origine indiana è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito con un codice di medio gravità in ospedale ad Arzignano. Illeso il conducente del camion greco. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.