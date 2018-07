Scontro a Cicogna: in sette finiscono all’Ospedale

Pesante il bilancio dello scontro avvenuto a Cicogna ieri alle 19, frazione che si trova fra le province di Vicenza, Padova e Verona al confine sud di Pojana Maggiore.

Lo scontro è avvenuto dopo che un ventenne cittadino di origini marocchine (N.K.) a bordo di una Lancia Y, ha sorpassato un camion in zona industriale mentre era diretto a Montagnana. A bordo aveva tre connazionali (B.T. italiano di 20 anni, O.E. di 24 anni e E.H. di 18 anni marocchini), tutti residenti a Sossano.

Inevitabile lo scontro con una Ford Focus proveniente dall’altra direzione, con alla guida Federico Malin, 42enne di Montagnana, con a bordo la moglie e la figlia piccola. Stavano andando a festeggiare il compleanno di quest’ultima alla pizzeria “Il laghetto” di Roveredo di Guà.

Per evitare lo scontro, il 20enne marocchino è andato ad impattare sul fianco della Focus, facendola finire su un vicino campo. Sul posto il Suem 118 proveniente da Schiavonia e da Lonigo mentre tutte le persone coinvolte sono state portate negli ospedali di Noventa e Schiavonia. Fortunatamente, nonostante lo scontro violento, non sono rimasti feriti in maniera grave e sono stati poi dimessi solo con contusioni.

Sul posto per i rilievi i carabinieri di Noventa e Lonigo. La strada è rimasta chiusa a lungo.