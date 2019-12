Scomparso in Altopiano: avvistato da un testimone ieri, proseguono le ricerche

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Sono riprese all’alba le ricerche di Paolo Tramontini, il 67enne mestrino scomparso martedì dopo essere partito per una camminata nella zona della Valsugana. I soccorritori si stanno concentrando nella zona sopra Rivalta, dove, da una attendibile segnalazione pervenuta ieri, l’uomo sarebbe stato visto di passaggio attorno alle 9 da un testimone. Fissato il campo base a Valstagna (Comune di Valbrenta), dopo aver prelevato campioni di vestiario dalla sua abitazione, in mattinata sono stati fatti lavorare quattro cani molecolari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, in particolare percorrendo due sentieri che da Rivalta portano sul massiccio del Grappa.

Alcune squadre hanno quindi iniziato a percorrerli dal basso, mentre altre due sono state trasportate in quota dall’elicottero di Treviso Emergenza per perlustrarli dall’alto verso valle. Sul versante dell’Altopiano di Asiago, i soccorritori si stanno muovendo sui due sentieri della Valgadena e una squadra della protezione civile sta visionando un tratto dell’Alta via del tabacco.Sul posto stanno anche volando i droni del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Sono presenti complessivamente una cinquantina di persone tra soccorso alpino della Pedemontana del Grappa e di Asiago, vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri