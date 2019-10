Scompare a 16 anni: si cerca in tutto il Veneto Nicole

Sono ore di angoscia per la famiglia di Nicole Andolfatto. Ha solo 16 anni la ragazza scomparsa da Belluno da 24 ore. Nicole si è allontanata da casa della nonna, a Belluno, probabilmente per raggiungere Venezia. Dal capoluogo veneto, infatti, il dove il suo telefonino ha agganciato una cella, la ragazza ha fatto una chiamata alla madre, che vive a Sedico (Belluno). Ieri in serata quando la famiglia ha realizzato che la ragazza non sarebbe rientrata, è partita la denuncia ai carabinieri. La foto della ragazza è stata diffusa immediatamente accompagnata da un comunicato diffuso dalle forze dell’ordine agli organi di stampa in tutta la regione.

Le ricerche sono coordinate dalla prefettura di Belluno. Chiunque abbia avvistato la ragazza o ne abbia in qualche modo notizie, è stato invitato a contattare lo 0437 2551, il numero del centralino dei carabinieri del comando provinciale di Belluno. Nicole ha i capelli lunghi e castani e gli occhi scuri. Non si sa come fosse vestita quando si è allontanata da casa. La famiglia, che sta vivendo ore di ansia e di angoscia si augura di ricevere notizie dalla stessa Nicole, che, come sembra ipotizzabile, potrebbe essersi allontanata volontariamente.