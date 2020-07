Scivola sulla Strada degli Scarubbi, 23enne soccorso

Alle 15.20 circa di ieri pomeriggio la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Schio per un escursionista che, dopo aver salito la Strada delle 52 gallerie in Pasubio, subito sotto l’imbocco della Strada degli Scarubbi, non distante dal Rifugio Papa, era scivolato riportando un possibile trauma alla caviglia. Una squadra ha raggiunto in jeep il ragazzo, F.P., 23 anni, di Berra (FE), che si trovava con un gruppo di amici, gli ha prestato le prime cure e lo ha accompagnato a Bocchetta Campiglia da dove si è allontanato autonomamente.