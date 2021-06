Scivola sul sentiero sotto Cima Portule (FOTO)

Passate le 16 il Soccorso alpino di Asiago, a seguito della chiamata del marito, è stato allertato per un’escursionista scivolata 150 metri sotto la cima del Portule, riportando la probabile frattura di una gamba. Cinque soccorritori assieme a tre Carabinieri forestali di Roana si sono avvicinati con i mezzi, per poi ultimare a piedi la salita. Una volta da G.F., 48 anni, di Asiago , le hanno immobilizzato l’arto e la hanno caricata in barella, per poi affrontare, alternandosi nel trasporto, 450 metri di dislivello in discesa fino alla strada. Caricata in jeep, l’infortunata è stata accompagnata a Malga Larici e affidata all’ambulanza diretta all’ospedale di Asiago.