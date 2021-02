Scivola sul sentiero: soccorsa e caricata in barella

Attorno alle 14.15 di oggi la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Padova per un’escursionista scivolata lungo il sentiero che porta a Cava Bomba. F.T., 38 anni, di Rovigo, che stava camminando assieme a un’amica, era infatti scivolata riportando un probabile trauma alla caviglia. Sei soccorritori, tra i quali un infermiere, risalito il percorso hanno raggiunto la donna, le hanno stabilizzato il piede e la hanno caricata in barella, per trasportarla 500 metri fino alla strada e affidarla all’ambulanza.