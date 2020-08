Scivola sul sentiero, l’amica lancia l’allarme

Alle 17.40 di ieri la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Vicenza per un infortunio lungo la passeggiata SelvArt – Parco arte natura. Partita qualche ora prima da Roana assieme a un’amica per un escursione, al momento di scendere dalla dorsale del Verena, sopra Mezzaselva, C.M., 55 anni, di Vicenza, è scivolata in un tratto scosceso, infangato dalle piogge, e ha riportato un sospetto trauma alla caviglia. L’amica ha lanciato l’allarme, aiutata nella descrizione del luogo da un abitante del posto passato per caso e poi andato incontro in strada alla squadra. Cinque soccorritori si sono avvicinati in jeep per poi proseguire a piedi. Una volta raggiunta la donna, le hanno stabilizzato la gamba e l’hanno trasportata in barella a monte per 300 metri su un sentiero e di seguito su una mulattiera fino all’ambulanza, partita poi in direzione dell’ospedale di Asiago.