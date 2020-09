Scivola sul sentiero, ferita escursionista

Alle 15 di ieri la Centrale del Suem di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un’escursionista scivolata lungo il sentiero, che da Forte Campolongo porta dall’omonimo Rifugio. Una squadra di soccorritori assieme a due Carabinieri forestali di Roana, dopo essere arrivata in fuoristrada al Forte è scesa a piedi e la ha raggiunta. Stabilizzata per un probabile trauma alla gamba, P.B., 51 anni, di Calvene, che si trovava con il marito, è stata imbarellata e trasportata per un paio di chilometri fino al Rifugio, dove è stata affidata all’ambulanza diretta ad Asiago. Il gestore del Rifugio ha poi riaccompagnato i soccorritori a monte a recuperare la macchina.