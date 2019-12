Ieri il Soccorso Alpino di Verona è andato in soccorso di un escursionista che aveva chiesto aiuto per essere scivolato in un canalone del Plische, nella zona di confine tra Verona, Trento e Vicenza. L’uomo, incolume ma che aveva perso gli occhiali, si trovava sulla verticale al Rifugio Revolto: l’elisoccorso, intervenuto, è riuscito a recuperarlo.