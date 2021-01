Scivola sul ghiaccio e non riesce a risalire: interviene il Soccorso Alpino

Alle 11.45 circa la Centrale del Suem di Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un’escursionista scivolata su una lastra di ghiaccio, lungo la strada innevata che porta a Malga Ardosetta sul Monte Grappa. La donna, F.T., 51 anni, di Grantorto (PD), che si trovava con sei amiche, cercando di attraversare era finita a terra, scivolando per una decina di metri. Non si era fortunatamente fatta niente, ma non era più in grado di risalire. Mentre una squadra si avvicinava con i mezzi, un soccorritore, che casualmente di trovava sul posto, ha aiutato l’escursionista. La donna e le sue amiche sono poi state riaccompagnate alle loro auto a Baita Camol dai soccorritori.