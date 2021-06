Scivola su un sentiero sul Monte Baldo

Attorno alle 16 l’elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del Monte Baldo, verso il sentiero numero 654 che dal Rifugio Telegrafo scende al Lago di Garda, per un’escursionista che era scivolata, riportando un trauma alla caviglia. Individuato il luogo dell’incidente dalle coordinate, l’eliambulanza ha sbarcato in hovering nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso, che ha raggiunto l’infortunata, una trentatreenne di Reggio Emilia. Caricata a bordo, la donna è stata trasportata all’ospedale di Peschiera.