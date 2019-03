Scivola in un ghiaione sul Monte Marana nella notte, giovane salvato dal soccorso alpino

Intervento sul Monte Marana di Crespadoro ieri sera intorno alle 20 per il Soccorso Alpino di Recoaro e Valdagno, allertato da un gruppo di ragazzi di Cornedo che aveva smarrito un amico. Uno di loro, infatti, mentre percorreva il sentiero per arrivare la bivacco e passarvi la nottata, è scivolato per qualche metro lungo un ghiaione e si era poi perso, non riuscendo più a risalire sul sentiero. Intorno alle 23 i soccorritori sono riusciti ad individuarlo e a riportarlo alla macchina.