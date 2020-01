Scivola dal sentiero davanti agli occhi del marito

Una pensionata di Romano d’Ezzelino è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso dopo essere scivolata, ieri a mezzogiorno, da un sentiero sul Grappa, vicino alla Madonna del Covolo. M.T.B., 62 anni e il marito, trekker appassionati, stavano percorrendo il sentiero 104 quando all’improvviso la donna è scivolata per diversi metri prima di fermarsi. Immediati i soccorsi, avvertiti dal marito. La donna è stata trasportata in elicottero dopo essere stata stabilizzata ed è in prognosi riservata.