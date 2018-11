Scippatore arrestato in stazione a San Bonifacio

Nella giornata di ieri, una pattuglia della Guardia di Finanza di Verona in servizio di pubblica utilità 117 è intervenuta presso la stazione ferroviaria di San Bonifacio (VR), sventando un borseggio in danno di una studentessa spagnola ed arrestando in flagranza di reato il responsabile (con precedenti per rissa e furto aggravato).

I militari della Compagnia di Soave, che monitorano frequentemente i dintorni della stazione, messi in allarme dalle urla della ragazza vittima dello scippo, hanno perlustrato la zona e individuato un soggetto (extracomunitario di origine marocchina), ancora in possesso della refurtiva che è stata poi restituita alla malcapitata.

Il soggetto, in stato di arresto, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna, come disposto dal Magistrato di turno.

L’arresto dello scippatore, realizzato grazie al controllo economico-finanziario del territorio operato dalla Guardia di Finanza, contribuisce alla prevenzione e alla repressione dei reati tipici della microcriminalità.