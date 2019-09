Scippata e ferita per rapina in piena notte

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Sabato notte una donna, in Contra della Piarda, è stata avvicinata da un uomo di colore, che le ha strappato di dosso la borsa contenente 20 euro, dileguandosi subito dopo tra le vie circostanti. Nel tentativo di opporsi all’azione criminosa la giovane è caduta a terra riportando lesioni che al pronto soccorso sono state giudicate guaribili in 10. Indagini in corso da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza.