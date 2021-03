Sciatrice di 15 anni grave dopo incidente sul Verena

Grave incidente in montagna sabato mattina. Vittima una giovane sciatrice vicentina residente in città. La ragazza, di 15 anni, atleta dello Sci Club Gallio si trova ora in terapia intensiva all’ospedale di Verona è fuoriuscita dalla pista nell’impianto Verena 2000 schiantandosi contro un albero, mentre partecipava alle prove generali di una gara agonistica autorizzata. Si trova ora in condizioni gravi ma fortunatamente non in pericolo di vita, dopo aver riportato traumi al capo e al torace.

A soccorrerla la Croce Rossa presente per la gara e successivamente un’eliambulanza che l’ha trasportata a Verona Borgo Trento dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.