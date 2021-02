Scialpinista infortunato sul Baldo recuperato dal Soccorso Alpino

Attorno a mezzogiorno e mezza la Centrale del Suem è stata allertata per uno scialpinista infortunatosi nella fase di discesa dal Rifugio Chierego, sotto Cima Costabella, sul Monte Baldo. Poiché l’elicottero di Verona emergenza è stato bloccato dalle nubi basse all’altezza di Prada, è intervenuta una squadra del Soccorso alpino di Verona. Sette soccorritori – provenienti da un addestramento a Novezzina, da Caprino e da Verona trasportando il quad – si sono portati sul posto. In tre hanno raggiunto A.B., 56 anni, di Arcugnano (VI), con sci e pelli di foca, seguiti dai colleghi avvicinatisi il più possibile con il quad. Raggiunto l’uomo, che aveva riportato un probabile trauma alla spalla, i soccorritori lo hanno stabilizzato, trasportato al quod e da lì all’ambulanza in attesa a Prada