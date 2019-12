Scialpinista infortunato soccorso scendendo da cima Mandriolo

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Sabato mattina poco prima delle 11 il Soccorso alpino di Asiago è intervenuto per soccorrere uno scialpinista che, scendendo da Cima Mandriolo, aveva riportato un trauma al ginocchio. Una volta raggiunto, M.T., 59 anni, di Chiuppano, è stato stabilizzato e caricato in barella dai soccorritori anch’essi sugli sci. L’uomo è stato trasportato poi con la motoslitta e da lì alle auto. L’infortunato è stato poi accompagnato al Rifugio Valformica e da lì in ospedale.