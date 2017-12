SCHIO/SANTORSO – Ghanese guidava ubriaco e con l’auto senza pneumatico: patente ritirata

Sabato scorso alle ore 18 circa, una pattuglia della Polizia Locale del Consorzio Alto Vicentino di Schio, durante il servizio di controllo del territorio, ha intercettato in via Martiri Della Libertà di Schio, un veicolo Renault Megane che circolava con la ruota anteriore destra completamente priva dello pneumatico. Più precisamente: l’auto marciava con il cerchione direttamente sull’asfalto. Gli agenti, prontamente, hanno provveduto al controllo del mezzo e del conducente: alla guida si trovava un 30enne di origini ghanesi di Santorso, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Intrapresi i dovuti accorgimenti di sicurezza stradale, il giovane è stato accompagnato presso gli uffici del comando dove, sottoposto ad accertamento etilometrico, gli è stato riscontrato un tasso alcolico nel sangue di 2,50 g/l. Per tale motivo il conducente è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica con il ritiro immediato della patente di guida, la decurtazione di 10 punti ed il sequestro dell’autovettura.