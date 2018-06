SCHIO – Viabilità modificata per il passaggio del Giro d’Italia

Cresce l’attesa per l’imminente evento che vedrà tra oggi e domani Schio protagonista nel passaggio dei ciclisti under 23 del Giro d’Italia. Organizzatori, Amministrazione Comunale, Polizia Locale e Servizi d’Ordine hanno pianificato al meglio lo svolgimento della manifestazione ma va ricordato che l’impatto della stessa sulla viabilità cittadina e in generale dei comuni dell’Unione Montana Pasubio, sarà consistente, in ragione dei numerosi divieti di transito istituiti per l’occasione.

In particolare, è stata emessa ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale nei modi seguenti:

• Istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione in p.zza dello Statuto dalle ore 15.00 di merc. 13 giugno alle ore 14.00 di giov. 14 giugno;

• istituzione di divieto di sosta con rimozione in via Marconi dalle ore 15.00 di merc. 13 giugno alle ore 14.00 di giov. 14 giugno;

• istituzione di divieto di sosta con rimozione in via S. G. Bosco dalle ore 20.00 di merc. 13 giugno alle ore 12.00 di giov. 14 giugno, eccetto autobus al seguito delle squadre ciclistiche che sono altresì autorizzati alla sosta;

• istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione in via Btg. Val Leogra, p.zza IV Novembre, via Marconi, p.zza Rossi, via Cap. Sella (tratto compreso tra p.zza Rossi e p.zza Almerico da Schio) giov. 14 giugno dalle ore 7.00 alle ore 14.00, compreso residenti e frontisti;

• istituzione di divieto di transito, eccetto residenti e frontisti, in via Cavour giov. 14 giugno dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

• istituzione di divieto di sosta con rimozione e doppio senso di transito in via Pasini (tratto compreso tra intersezione con via M.te Ciove fino arotatoria con via Baccarini), riservato a residenti e frontisti della via nonchè residenti e frontisti ZTL, via Pasini alta e via M.te Ciove, giov. 14 giugno dalle ore 7.00 alle ore 14.00, con obbligo per i veicoli in immissione nella rotatoria di via Baccarini di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli in transito su quest’ultima;

• istituzione di divieto di sosta con rimozione e doppio senso di transito in via M.te Ciove riservato residenti e frontisti giov. 14 giugno dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

• istituzione di divieto di transito, compreso residenti e frontisti, in tutto il percorso della gara ciclistica giov. 14/06/18 secondo i seguenti orari:

– dalle ore 11.15 alle ore 12.00 in p.zza Almerico da Schio, via R. Rompato, via Baratto, p.le Div. Acqui, via SS. Trinità

– dalle ore 12.45 alle ore 13.45 e dalle ore 14.15 alle ore 15.15 in via Pista dei Veneti, v.le Europa Unita, via Vicenza, via Baccarini, via P. Maraschin, via Rovereto, via Riva del Cristo

– dalle ore 13.45 alle ore 15.00 in v.le Roma, via Campo Sportivo, via Pista dei Veneti, v.le Europa Unita, via Pio X, via Cà Trenta, via Pianezza.