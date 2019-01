SCHIO – Via Rovereto, ultimati i lavori

Tra i lavori ultimati negli ultimi mesi ci sono anche quelli relativi alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali di via Rovereto.

L’intervento complessivo ha visto il rifacimento dei marciapiedi del tratto di via Rovereto compreso tra via Riboli e via Lungo Gogna, la realizzazione di piste ciclabili monodirezionali in ambo i lati del tratto interessato, la razionalizzazione della sosta, il rifacimento della linea di illuminazione pubblica con posa di nuovi corpi illuminanti a led a basso consumo e alta efficienza, l’installazione di Attraversamenti Pedonali Luminosi (APL) negli attraversamenti pedonali, l’asfaltatura completa della carreggiata stradale.

L’importo dell’opera è stato di complessivi 150.000 euro di cui 132.000 euro per lavori edili, cui si sono aggiunti ulteriori 50.000 euro per completare l’intervento di estensione della rete ciclo/pedonale di via Rovereto – tratto tra via dei Grigi e via Riboli.