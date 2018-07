SCHIO – Via l’amianto da Palazzo Rossi e campo da calcio di Poleo

LAVORI PUBBLICI: BONIFICATO DALL’AMIANTO IL TETTO DI PALAZZO ROSSI E ULTIMATO IL MURO DEL CAMPO DI CALCIO DI POLEO

Altre due voci stralciate dall’elenco dei lavori da fare: è stata ultimata la rimozione delle lastre in eternit a supporto del manto in coppi, della copertura di Palazzo Rossi che ora è “amianto free”. Un altro passo per rendere gli uffici pubblici (il palazzo ospita gli uffici tecnici del Comune) rispondenti a norme di salute sicurezza e rispetto dell’ambiente. L’intervento si inserisce in una serie di azioni ambientali che vede l’Amministrazione Comunale impegnata su due fronti paralleli e complementari: da una parte sostenere i cittadini, con incentivi in denaro, per il miglioramento degli edifici privati; dall’altro operare con la stessa logica sul patrimonio immobiliare comunale. L’impresa che ha svolto i lavori nei due mesi previsti è Lorandi Fratelli, di Villaverla.

Terminato anche il muro del campo da calcio di Poleo nella parte degli spogliatoi. L’opera si era resa necessaria per contenere la scarpata posta nel lato posteriore della struttura e bloccare quindi la percolazione di detriti verso il marciapiede degli spogliatoi in caso di eventi meteorologici. La muratura è stata realizzata in cemento armato, sviluppata in altezza variabile (fino a 3 metri fuori terra), concordando con la Società Sportiva di arretrarla fino al confine della proprietà comunale, in modo da sfruttare tutti gli spazi utili.

L’impresa che ha curato i lavori è Panizzon Bruno e Figli, di Malo.