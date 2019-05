SCHIO – Valter Orsi ringrazia la città

CONFERMATO AL PRIMO TURNO, IL SINDACO VALTER ORSI RINGRAZIA LA SQUADRA DI COLLABORATORI E SI RIMETTE ALL’OPERA

Nonostante l’ondata di consensi alla Lega che anche Schio ha premiato alle Europee, è stato evidente fin dai primi risultati dello spoglio, che il voto al primo cittadino aveva seguito altri ragionamenti e percorsi.

Da subito con una percentuale che non è mai scesa sotto il 51% (si è poi infatti attestata a chiusura al 51,14%) il sindaco uscente ha cominciato ad abituarsi all’idea di poter rientrare a Palazzo Garbin schivando il ballottaggio con Leonardo Dalla Vecchia della coalizione di centro sinistra o Ilenia Tisato della Lega, che hanno chiuso rispettivamente con il 27,48% e il 17,01%. Soltanto il 4,38 % per Marco Vantin del Movimento Cinque Stelle.

Solo quando mancavano ormai poche sezioni da scrutinare, Valter Orsi ha abbandonato l’opportuna prudenza che aveva praticato fino a quel momento. Dopo essersi concesso ai sostenitori, accorsi in Piazza dello Statuto per le congratulazioni di rito, il sindaco uscente (e già rientrante!), ha dichiarato di voler rimettersi subito al lavoro per dare continuità a tante azioni avviate e per intraprendere nuovi progetti: “Ringrazio tutti i miei collaboratori che a diverso livello hanno concorso al raggiungimento di questo sorprendente risultato. Già da domani sarò al mio posto, pronto a mettere l’impegno che ancora serve per vedere i risultati di quello che è già stato profuso. Ho sempre sostenuto che promettere tutto e subito, a tutti, non è realistico e neppure onesto. Per certi progetti, cinque anni di lavoro corrispondono appena all’imbastitura di un’opera. Sono grato a quanti mi hanno rinnovato la fiducia, ma continuerò a essere il Sindaco di tutti. Ha vinto la città, ha vinto Schio”.