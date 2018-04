SCHIO – Un weekend all’insegna della Festa di Primavera

I preparativi sono in corso e ogni dettaglio è ormai definito: tutto è pronto per accogliere cittadini e visitatori alla Festa di Primavera che inizia oggi e proseguirà fino a domenica.

Tanti i partner coinvolti per la riuscita di quello che vuole essere un momento di gioia dedicato ai sapori e ai colori della stagione del risveglio. Nata lo scorso anno in occasione dei 25 anni di gemellaggio con Petange in Lussemburgo, la Festa di Primavera torna quest’anno con il coordinamento dell’associazione “Il Tritone” di Vicenza e la collaborazione dell’Ass. Cuore di Schio, Ascom Confcommercio Schio, Confartigianato, CNA, Consorzio Tutela Vini Gambellara, Consorzio Tutela Vino Lessini Durello, Consorzio Colli Berici e Vicenza, Consorzio Tutela Vini Breganze, Consorzio dell’Arcole DOC, FISAR, Fondazione Vivi Val Posina e Proloco di Torrebelvicino.

La voglia di uscire e stare all’aperto ormai è di tutti e la città non ha perso tempo, mettendo insieme gli attori giusti e una serie di iniziative che inviteranno anche i più pigri a muoversi e a gustarsi prodotti e spettacoli.

Importante anche la presenza delle scuole: la Scuola Alberghiera di Tonezza del Cimone, la Scuola Professionale di Trissino, la Scuola Professionale Salesiani di Schio mostreranno la preparazione di prodotti da degustare in diretta.