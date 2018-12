SCHIO – Un tuffo nelle cartoline del passato

Domenica 8 dicembre apre a Palazzo Fogazzaro la mostra “Buone Feste!”, un’esposizione di cartoline a tema natalizio degli anni ’20 e ’30, provenienti dalla Collezione di Salvatore Galati.

Il proprietario Salvatore Galati è un appassionato collezionista lombardo attratto dalla Belle Epoque, particolarmente nell’ambito dei manifesti e della pubblicità in genere.

Un settore particolare della collezione è quello dei bozzetti relativi alle cartoline postali, di cui un centinaio saranno mostrate a Palazzo Fogazzaro.

“Buon Natale, buon Anno, sono gli auguri che ci scambiamo nei momenti più solenni dell’anno, sono le ricorrenze in cui ci si ritrova in famiglia e con le persone care per festeggiare, fare bilanci e progetti”, dichiara il sindaco Valter Orsi “i preziosi bozzetti della collezione di Salvatore Galati, realizzati quasi cento anni fa, ci testimoniano gli stessi sentimenti, assieme ad aspetti di vita e sensibilità ora scomparsi.

Vediamo interni Belle Époque, bimbi come cherubini, la neve, le luci. Elementi che in parte rimangono nelle rappresentazioni di oggi, però non più sulle cartoline augurali: questi oggetti, ora quasi scomparsi, un tempo erano sia veicolo di comunicazione sociale, sia industria rilevante di cui a Schio esisteva un ragguardevole esempio nella Tipografia Marzari.

Anche dal punto di vista tecnico i tempi sono cambiati, perché gli illustratori contemporanei difficilmente possono resistere alle seduzioni della grafica computerizzata che ha quasi del tutto sostituito tubetti e tavolozza. Godiamoci allora queste scenette in punta di pennello, la loro grazia e freschezza, l’abilità dei disegnatori in mostra, tra i più quotati del loro tempo”.

La mostra, ad ingresso libero, rimane aperta fino al 6 gennaio 2019 con i seguenti orari:

sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.