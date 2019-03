SCHIO – Un libro per Santa Bakhita

Sabato 9 marzo 2019 presso il Teatro dell’Istituto Canossiano in via Fusinato, 51 a Schio sarà presentato il libro “Bakhita, il fascino di una donna libera” di Italo Zanini.

Santa Giuseppina Bakhita è da sempre una figura cara alla Città, che le persone continuano a sentire vicina per le loro esperienze di sofferenza o altre diversificate esperienze umane. E’ a partire da queste testimonianze che è nato un nuovo libro curato da Italo Zanini.

L’estate scorsa diversi testimoni si sono resi disponibili ad un dialogo con l’autore presso il santuario di santa Bakhita, in vista di questa pubblicazione.

Il libro porta a conoscenza del grande pubblico altri racconti raccolti nel santuario, con il consenso degli interessati, che hanno desiderato manifestare gratitudine e per quanto ricevuto e donare ad altri la loro esperienza di fede.

Alcune testimonianze sono state tratte dalla pubblicazione dello scorso anno: “Madre Moretta, Sorella Universale, ancora ci parla”. Santa Bakhita, protettrice di chi vive le schiavitù d’oggi, affascina per la sua libertà interiore, la luce della speranza che infonde nella vita di chi la prega. Durante la presentazione interverranno anche alcune testimoni.