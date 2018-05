SCHIO – Ultimati i lavori della strada a Magrè

Sono stati ultimati in questi giorni i lavori di sistemazione della strada che collega la località Bosco con Via Gavassi a Monte Magrè. Il tratto, in precedenza sterrato, è stato interessato dal prolungamento della tubazione di raccolta e allontanamento delle acque stradali, da bonifica del sottofondo e successiva bitumatura. Il progetto ha comportato una spesa complessiva di 60.000 euro di cui 35.000 per lavori.