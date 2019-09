Schio, tutti insieme per pulire il sottopassaggio

Sabato 31 agosto venti volontari della squadra di protezione ambientale e civile Leogra-Timonchio hanno eseguito un importante intervento di pulizia della vegetazione presso il sottopasso di via dell’Artigianato. Durante gli ultimi eventi meteorologici intensi il fogliame caduto dalle piante aveva occluso le caditoie, provocando l’allagamento e la conseguente chiusura dell’importante arteria stradale. I volontari nelle due occasioni erano intervenuti con pompe e idrovore per asportare il grande quantitativo di acqua e permettere la riapertura della strada. Anche per questo l’ufficio Ambiente del Comune di Schio, l’ufficio unico di Protezione Civile dell’Unione Montana e i volontari hanno organizzato quest’importante intervento che, si spera, riduca sensibilmente il rischio che il problema si ripresenti.

Il Sindaco Valter Orsi, in visita al cantiere, ha personalmente ringraziato i volontari per la preziosissima attività di prevenzione e per la costante disponibilità e professionalità in fase di emergenza.