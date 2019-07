Schio, tutti i lavori stradali estivi

LAVORI STRADALI E MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE PER ASFALTATURE IN VIA DELL’ARTIGIANATO, MAESTRI DEL LAVORO E VIA CEMENTI

Continuano i lavori di asfaltatura delle strade cittadine. In particolare:



svincoli stradali tra via Dell’Artigianato, Dell’Industria e Maestri del Lavoro, da mercoledì 31 Luglio fino presumibilmente a mercoledì 7 Agosto, e comunque fino a fine dei lavori. Le rampe stradali a senso unico di accesso a viale Dell’Industria, al sottopasso di via Dell’Artigianato e l’immissione su via Maestri del Lavoro saranno chiuse al traffico, con deviazioni segnalate sul posto: traffico proveniente da viale Dell’Industria e diretto verso Vicenza lungo via Dell’Artigianato (sottopasso): rampa di immissione in via Dell’Artigianato chiusa al traffico;

traffico proveniente da viale Dell’Industria e diretto verso Thiene lungo via Maestri del Lavoro: svincolo di immissione in via Maestri del Lavoro chiuso al traffico;

traffico proveniente da via Dell’Artigianato (sottopasso) in uscita verso viale Dell’Industria: rampa di uscita chiusa al traffico;

traffico proveniente da Zanè e Marano lungo via Maestri del Lavoro in uscita verso viale Dell’Industria: rampa di uscita chiusa al traffico.

Nei rimanenti tratti stradali a 2 corsie di marcia in via Dell’Artigianato e in via Maestri del Lavoro, in prossimità degli svincoli con viale Dell’Industria, la viabilità verrà modificata temporaneamente a senso unico alternato.

Si allega uno schizzo indicativo delle deviazioni conseguenti alle chiusure al traffico di cui sopra.

2. per risanamento e ribitumatura di un tratto di via Dell’Industria:



chiusura al traffico della via Cementi nel tratto compreso tra l’incrocio vie D’Annunzio e Tommaseo fino all’incrocio con viale Dell’Industria, nelle giornate di martedì 30 e mercoledì 31 Luglio.

Il traffico proveniente da viale S.ta Croce sarà deviato lungo via Tommaseo e Campagnola con obbligo di svolta a destra lungo viale Dell’Industria (in direzione via Vicenza).

Il transito sarà consentito ai residenti, frontisti e attività commerciali.

L’accesso alla zona industriale e il transito in direzione Zanè/Thiene sarà possibile lungo via Cementi e via Dello Sport con rientro su viale Dell’Industria in corrispondenza della rotatoria davanti al Palasport.