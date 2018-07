SCHIO – Tutti col naso all’insù

Stasera potremo assistere in Italia a un’eclissi totale di Luna, nuvole permettendo. Il fenomeno sarà accompagnato anche dall’opposizione di Marte. Un connubio particolare che sarà possibile osservare grazie ai telescopi forniti dal Gruppo Astrofili di Schio. L’appuntamento è in via Toni Ortelli, laterale di via Pista dei Veneti, a circa 100 metri dalla Banca Altovicentino, a partire dalle ore 20.30 e durerà fino al termine dell’eclissi cioè circa fino alle 1.30 del 28 luglio. In tale occasione, per consentire una migliore osservazione, in tutta la zona, l’illuminazione rimarrà spenta durante la notte.

Il fenomeno astronomico inizierà intorno alle 19,00, quando ci sarà ancora il Sole a illuminare il cielo, ma raggiungerà comunque il suo picco dopo le 22, quando sarà buio a sufficienza per osservarlo al meglio.

Altra possibilità per scrutare il cielo è offerta, sempre dal Gruppo Astrofili di Schio, domenica 29 luglio: presso l’Osservatorio del “Don Francesco Faccin” sul Monte Novegno dalle ore 10.30 alle 16.00 sarà possibile ammirare con il prisma di Herschel la granulosità e con il telescopio solare Lunt le protuberanze del sole. Per informazioni contattare il numero 3290689207 entro sabato sera.