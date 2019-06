SCHIO – Trasferito il Centro di Salute Mentale: la protesta del sindaco Orsi e dell’assessore Marigo

“Siamo stati avvisati con qualche giorno di anticipo che il servizio psichiatrico ubicato a Schio sarebbe stato accorpato temporaneamente, fino al mese di Settembre, a Thiene. Ci hanno riferito che la ragione di questa decisione starebbe nella necessità di far fronte alle ferie del personale, che è in sofferenza rispetto alla pianta organica. Ci avrebbero garantito che in questo periodo verrà intensificata l’assistenza domiciliare per persone che hanno difficoltà a muoversi. Ci hanno infine detto che, a fronte della mancanza di personale, la Direzione si sta muovendo cercando di assumere medici in pensione, così come da disposizioni regionali. Abbiamo chiesto all’Ulss7 una presa di posizione ufficiale di fronte ai cittadini, rispetto a queste loro decisioni, decisioni che non hanno condiviso con l’amministrazione comunale, ma fino ad oggi, nonostante i nostri solleciti, non abbiamo avuto riscontro. Chiara la nostra preoccupazione in merito ad un trasferimento “temporaneo” che temiamo possa divenire definitivo, come spesso accade in Italia; siamo inoltre basiti per il metodo operativo attuato dalla stessa Ulss7 che dispone il trasferimento di un servizio storico ed essenziale per il nostro territorio in un momento particolarmente “caldo” senza fornire a noi amministratori delle motivazioni tecniche a supporto della scelta, amministratori coi quali, essendo questo un servizio territoriale, compartecipa la spesa; ci domandiamo se sia stata valutata la possibilità di svolgere il servizio alternato tra i centri di Schio e di Thiene, ci domandiamo quali siano i criteri che hanno portato a questa decisione o se sia stata solo una scelta “politica”, che non sarebbe assolutamente accettata dalla nostra amministrazione e dai cittadini di una vasta area che nel CSM di Schio vede un servizio importantissimo. A fronte di tutto ciò ci siamo messi a disposizione nel supportare la voce del disagio ulteriore che si manifesta, aumentato dalla poca chiarezza che traspare nelle scelte, diciamo pure che a fronte del nuovo mandato amministrativo questo non è un buon inizio nel rapporto di collaborazione con U155.”