SCHIO – Traffico di bici e moto rubate, denunciati 4 nomadi

Nel mese di giugno 2017 giungeva al Comando Polizia Locale Alto Vicentino di Schio una segnalazione ove si indicava che nelle parti comuni di un condominio di via Strasseggiare di Schio vi era un continuo movimento di motocicli e ciclomotori, probabilmente oggetto di furto. Si procedeva quindi alla perquisizione di un appartamento e di un garage ove veniva rinvenuto un motociclo Aprilia, privo di targa, e un ciclomotore Piaggio. Nonostante i controlli eseguiti sui mezzi indicavano come gli stessi non fossero oggetto di furto, gli agenti provvedevano a sequestro per ulteriori accertamenti. Gli agenti avevano così modo di appurare che il telaio originale del motociclo risultava essere stato abraso e poi rifatto. Per quanto riguarda il ciclomotore, si procedeva a fare una complessa ricerca direttamente presso la casa costruttrice al fine di individuare il proprietario del veicolo attraverso il numero del motore. La ricerca forniva però solo il concessionario che aveva venduto quel motore. Si provvedeva quindi ad una ricerca dei vari proprietari del mezzo fino a risalire all’ultimo, un italiano residente a Valdagno il quale, riferiva che il ciclomotore gli era stato rubato nel mese di giugno. Invitato a visionare il mezzo, la parte offesa lo riconosceva come suo nonostante alcuni pezzi fossero stati sostituiti e riverniciati. Gli agenti accertavano anche come il numero di telaio fosse stato segato e sostituito con un altro numero di telaio di un ciclomotore avente stessa marca e modello ma dismesso: il tutto per eludere qualsiasi tipo di controllo. Per quanto sopra i 4 residenti unitamente all’intestatario della targa apposta sul ciclomotore sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di ricettazione in concorso.

In particolare sono state denunciate le seguenti persone di origine nomade:

K.C., maschio 29enne residente a Schio;

G.C., maschio 60enne residente a Schio;

T.B., femmina 56enne residente a Schio;

M.C., maschio 33enne residente a Schio;

A.I., maschio 22enne residente a Santorso.