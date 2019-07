Schio, terminati i lavori della rotatoria di Santa Croce

TERMINATI I LAVORI DELLA ROTATORIA DI SANTA CROCE

Con gli ultimi lavori di arredo urbano e allestimento del verde, sono terminati i lavori di riorganizzazione viabilistica dell’intersezione stradale tra viale XXIX Aprile, viale Santa Croce, via Don Faccin, via Fusinato e viale Martiri della Libertà e l’innesto laterale lungo viale Santa Croce di via del Redentore, con la sostituzione della rotatoria in luogo del preesistente impianto semaforico.

La forma della nuova rotatoria, leggermente allungata lungo la diagonale nord/sud è stata condizionata dalle diverse configurazioni delle sezioni stradali che si immettono nel nodo e dalla loro disposizione asimmetrica, con il collegamento funzionale dei vari percorsi pedonali e ciclabili a contorno della sede stradale. L’anello centrale rialzato è stato realizzato a mezzaluna con paletti dissuasori rimovibili nella parte a raso per consentire il transito di mezzi eccezionali da parte delle industrie limitrofe. E’ stata inoltre rifatta la pavimentazione in cubetti di porfido nella parte terminale di via Fusinato e riorganizzata la viabilità degli spazi di sosta.

L’importo dell’opera è stato di complessivi € 550.000,00 di cui circa € 430.000,00 per lavori edili.

L’intervento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese VALORE CITTA’ AMCPS S.R.L. e F.LLI FAVA S.N.C. di Vicenza.