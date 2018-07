SCHIO – Tentano rapina al Prix con coltello e pistola

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Verso le 19.45 di oggi i Carabinieri sono intervenuti al Prix di Schio in via Veneto 11: due uomini armati di pistola e coltello hanno tentato una rapina ma a causa, fortunatamente, di un inconveniente all’apertura della casse hanno desistito e sono fuggiti. I Carabinieri stanno procedendo nelle ricerche per identificare i malviventi. Nessun ferito all’interno del supermercato.