SCHIO – Teatro, danza e musica fanno 21 mila!

Il programma artistico 2017-2018 si è concluso registrando larga partecipazione alle rassegne e ai nuovi percorsi proposti. Teatro, danza, musica e laboratori per 21.000 spettatori

FONDAZIONE TEATRO CIVICO 2017-2018: A SCHIO IL TEATRO È SEMPRE APERTO, 200 GIORNI ALL’ANNO

Ospiti della rassegna importanti compagnie, un nuovo percorso dedicato alla musica, un festival di danza, residenze artistiche e una chiusura di stagione con una maratona teatrale

Il programma artistico 2017-2018 della Fondazione Teatro Civico di Schio (VI), per la prima volta firmato dalla codirezione artistica di Annalisa Carrara e Federico Corona, ha coinvolto 21.000 spettatori nei due teatri Astra e Civico e ospitato 42 compagnie portando sul palcoscenico 173 artisti. Inoltre, negli ultimi dieci mesi sono raddoppiate le richieste di affitto dei teatri, consolidando l’identità teatrale che da anni contraddistingue il progetto artistico scledense in uno stretto rapporto con la città e il territorio. A partire da settembre 2017 sono state 200 le giornate di apertura, di cui 70 le giornate di spettacolo realizzate dalla Fondazione Teatro Civico, 68 le aperture per le residenze teatrali e le attività orientate al coinvolgimento delle giovani generazioni e all’inclusione e coesione sociale (per un totale di 260 ore di laboratorio) e 62 le giornate concesse a enti e associazioni terze.La programmazione artistica 2017-2018, caratterizzata dalla multiforme passione per le arti performative, ha intercettato i desideri e i gusti di spettatori da 1 a 99 anni provenienti da circa 40 Comuni, programmando importanti compagnie teatrali, un nuovo percorso dedicato alla musica, un importante festival di danza in collaborazione con il Teatro Comunale Città di Vicenza, residenze artistiche e spettacoli pensati per bambini e famiglie.

Questi i numeri delle principali rassegne: Schio Grande Teatro e Schio Teatro Veneto hanno registrato circa 9.000 presenze per un totale di 857 abbonati con un’occupazione media delle sale dell’80%, 1.000 presenze per il nuovo percorso di appuntamenti Occasioni di Musica, la rassegna Vieni a Teatro con mamma e papà ha coinvolto 2.454 spettatori con oltre 200 famiglie abbonate, e la rassegna Teatro Scuola ha portato 8.000 studenti nei teatri di Schio, con 11 compagnie per un totale di 31 repliche. La sottoscrizione degli abbonamenti e dell’acquisto dei singoli spettacoli è pressoché invariata ma, rispetto alla scorsa edizione, è aumentata del 42% la presenza del pubblico Under 30 e Under 19 e la partecipazione dei dipendenti delle aziende partner ai quali sono dedicate particolari agevolazioni.

“La partecipazione e gli utilizzi, 1/3 giornate di spettacolo, 1/3 attività laboratoriali e 1/3 attività programmata da terzi, dimostrano come sia le attività proposte che il teatro come spazio fisico siano centrali ed entrati a pieno titolo nella consuetudine culturale dei cittadini di Schio e di tutto il territorio di riferimento – dichiara il presidente della Fondazione Teatro Civico Silvio Genito – Le attività programmate abitano il Teatro Civico, restituito alla cittadinanza nel 2014 dopo un lungo periodo di chiusura, di contenuti, emozioni e occasioni per tutti i pubblici in una logica costante di sinergia con il territorio. Proprio per questi motivi la Fondazione Teatro Civico dialoga con istituzioni culturali e teatrali a livello regionale, attraverso la collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Regionale, il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro Comunale Città di Vicenza, la rete Teatri Vi.Vi e Operaestate Festival Veneto e con i soggetti del territorio quali gli Istiituti Scolastici di Schio per le attività rivolte alle giovani generazioni e infine applica la logica partecipativa anche attraverso incontri con gruppi di spettatori, insegnanti e studenti per il monitoraggio delle attività proposte”.

Tra i fattori che hanno favorito questa ampia ed entusiasta partecipazione i nomi di livello delle compagnie e degli attori ospitati nella rassegna principale Schio Grande Teatro, 16 appuntamenti dal 16 novembre 2017 al 28 aprile 2018 tra il Teatro Astra e il Teatro Civico di Schio, tra i quali Lella Costa, Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Giuliana Lojodice, Le Sorelle Marinetti, Marco Paolini, Milena Vukotic, Lucia Poli, Patricia Zanco, Francesca Botti, Beatrice Niero, Moni Ovadia, Stefano Accorsi, Teatro Stabile del Veneto, MM Contemporary Dance Company e Stivalaccio Teatro. Tra le novità la rassegna Occasioni di Musica che ha portato sul palco del Teatro Civico l’Ojv Orchestra Jazz del Veneto, il Trio Hegel, Pipa e Pece con Milano Saxophone Quartet, Edoardo Brotto e il soprano solista Margriet Buchberger accanto ai cori degli istituti scolastici della città. Il pubblico ha accolto con entusiasmo anche la festa di chiusura della stagione, oltre 1000 spettatori hanno partecipato, il 28 aprile al Teatro Civico, alla maratona che ha portato in scena “La Trilogia dei Commedianti” di Stivalaccio Teatro.

Importante anche la collaborazione con il Teatro Comunale Città di Vicenza che ha permesso alla Fondazione Teatro Civico di essere partner del Festival Danza in Rete_Vicenza Schio che, dal 24 febbraio al 22 aprile 2018, ha portato nelle due città palcoscenico 26 spettacoli e 172 artisti per un totale di oltre 7.000 partecipanti.

Allargata e diversificata anche la proposta laboratoriale per gli adolescenti attraverso il progetto Campus LAB – officina delle arti, un percorso di sviluppo di competenze che ha coinvolto, tra dicembre 2017 e maggio 2018, 100 ragazzi tra i 18 e i 22 anni provenienti da tutti gli Istituti Scolastici cittadini attraverso percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e attività extrascolastiche.

Si registra un aumento di partecipazione anche al progetto Dance Well – ricerca e movimento per il parkinson, realizzato grazie alla collaborazione con Opera Estate Festival Veneto: sono oltre 100 i cittadini che frequentano ogni giovedì le classi di danza gratuite e aperte a tutti sul palcoscenico del Teatro Civico.

La Fondazione Teatro Civico sta lavorando per la sostenibilità che permetterà la realizzazione del prossimo programma artistico in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven, con il sostegno del Comune di Schio e con il significativo contributo di finanziatori privati quali: Fondazione Cariverona, Fondazione Banca Popolare di Marostica, Banca Alto Vicentino, De Pretto Industrie srl, Ettore Zanon spa, Mair Research spa, Vallortigara Servizi Ambientali spa, Andritz Hydro srl e dei partner e degli sponsor che, a vario titolo, credono nell’investimento in cultura e sostengono la proposta artistica del Teatro: Analisi srl, Centro Lamiere srl, Siderforgerossi Group spa. Gli sponsor a sostegno dei progetti per le attività di educazione al teatro sono: Camera di Commercio di Vicenza, Avis Altovicentino, Coop Alleanza 3.0. Media partner è Il Giornale di Vicenza per la Cultura.