SCHIO – Tante piazze per giocare alle 23ma edizione domenica

Tante piazze per giocare: un titolo che ormai non ha bisogno di presentazioni e che alla sua 23^ edizione si conferma uno degli appuntamenti più attesi dai bambini e dalle famiglie. Avere una città a disposizione per un intero pomeriggio e qualche migliaio di bambini che giocano senza la presenza delle auto, è una ricetta collaudata e che anche quest’anno non mancherà di mescolare colori e suoni.

Domenica 20 maggio, dalle 15:00 alle 19:30 il centro di Schio sarà dunque meta ambita dai più piccoli che potranno sperimentare, giocare e divertirsi negli spazi e nei laboratori allestiti da una quarantina fra associazioni e gruppi locali.

Saranno chiuse al traffico dalle 10:00 via Romana Rompato (tratto compreso fra via Gaminella e via Cap.no Sella), piazza Almerico Da Schio, via Capitano Sella, piazza Rossi, piazza dello Statuto, via Btg Valleogra (fino all’incrocio con via Marconi), piazza IV Novembre.

Per i soli residenti la viabilità sarà consentita fino alle 14:30 e sarà invece interdetta da tal ora fino alle 20:00 anche in piazzetta Garibaldi, via Garibaldi, via Pasini (fino all’incrocio con via Monte Ciove), via Pasubio, via Castello, via Petitti di Roreto.