SCHIO – TAKE P-ART: una giornata tra bellezza e arte

Dalle 17:00 di Sabato 16 Giugno Piazza Falcone e Borsellino sarà teatro di una kermesse organizzata da un gruppo di ragazzi di Arci Servizio Civile Vicenza che avrà come filo rosso il legame tra partecipazione attiva e vita democratica.

Il programma della giornata avrà inizio alle ore 17:00 con dei laboratori artistici dedicati ai più piccoli a cura di Arciragazzi, seguirà un evento musicale performativo di percussioni dove i cittadini saranno chiamati a mettersi in gioco accompagnati da un facilitatore che armonizzerà i ritmi di ognuno. La giornata giungerà al suo culmine con il concerto dei Mi Linda Dama, una formazione dalle sonorità mediterranee reinterpretate in chiave contemporanea.

Il progetto, finanziato dal Comune di Schio, nell’ambito del tema culturale “Kalos kai agathos volano perla pace” è nato dalla riflessione che la giustizia e la bellezza sono insite proprio nell’esperienza del Servizio Civile, essendo questo un tentativo costante di rendere i giovani, soggetti portatori dipace, attraverso la partecipazione attiva, lo stimolo a esercitare un pensiero critico e aricercare giustizia e profondità nel proprio agire e nella società.

Partendo da questo presupposto e considerando che lo strumento primo per rendere una società più bella e giusta è la partecipazione attiva dei suoi cittadini alla vita politica, culturale e sociale, l’obiettivo del progetto TAKE P-ART sarà coinvolgerli nel collaborare a eventi e momenti di arte partecipativa. I giorni precedenti i volontari vagheranno per le strade di Schio per raccogliere e distribuire materiali per un progetto fotografico e installazioni urbane.

Nella piazza sarà inoltre allestito un chiosco di bevande, in caso di maltempo l’evento si svolgerà a Palazzo Toaldi Capra.