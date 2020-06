Schio, strada per il Novegno chiusa alle auto

Con la stagione estiva alle porte centinaia di amanti della montagna si dirigono verso il Monte Novegno con un aumento notevole del traffico veicolare e pedonale lungo la via che conduce alla cima. Anche quest’anno, quindi, per garantire la sicurezza dei camminatori ed evitare inconvenienti per le specie faunistiche il Comune di Schio chiude alle auto e ai veicoli a motore la strada di accesso ai monti.

Nello specifico da lunedì 8 giugno a domenica 27 settembre, è stato istituito il divieto di circolazione dei veicoli a motore sulla strada di accesso al monte al di sopra della quota di 1.484 metri e sulle strade interne. Il divieto è valido nei giorni di domenica e festivi. Nelle altre giornate, inoltre, è istituito il divieto di sosta per i veicoli a motore lungo i margini stradali del tratto in questione.