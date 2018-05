SCHIO – Sterza con il furgone per evitare lo scontro con un’auto, autista ferito

Scontro tra un furgone e un’auto stamattina a Schio verso le 9 via dell’Artigianato. Un 22enne alla guida di un autocarro Nissan si stava dirigendo verso il centro di Schio quando, immettendosi in via dell’Artigianato, l’auto ha perso aderenza sull’asfalto bagnato. Il conducente è riuscito a sterzare per evitare l’impatto con una Kia Sportage che stava arrivando dal senso opposto di marcia. La Kia è stata comunque colpita su una fiancata e la conducente illesa. Mentre il furgone si è capovolto su una fiancata. Solo leggere contusioni per l’autista. Sul posto due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino. Il tratto di strada interessato dal sinistro stradale veniva chiuso al traffico per circa 1 ora e mezza.