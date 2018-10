SCHIO – Spacciava droga ai minorenni davanti alle scuole: 19enne agli arresti

Nella mattinata di ieri alle 08:30 è stato fermato EL MOUTAOUKIL Karim 19enne residente a Schio, volto noto alle forze dell’ordine ed attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora dalle ore 19:30 alle ore 07:30 di ogni giorno, mentre cedeva della marijuana ad uno studente minorenne nel parcheggio di via Luzio davanti alle scuole. Karim ha consegnato agli agenti un involucro contenente oltre 3 grammi di marijuana. Accompagnato in comando, è stato sottoposto a perquisizione personale e sono stati rinvenuti oltre 3 grammi di hashish, un flaconcino di spray al peperoncino, nonché la somma in contanti di 1.865 euro, ritenuta proventi dello spaccio, anche perchè il 19enne non ha alcuna attività lavorativa. Il tutto è stato sequestrato. Karim è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di spaccio continuato di sostanza stupefacente, aggravato dallo spaccio a minorenne, dalla prossimità delle scuole e dal possesso dello spray al peperoncino senza giustificato motivo. Attualmente è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata di giovedì, invece, sempre nel parcheggio del centro studi di via Luzio è stato fermato un maggiorenne della zona con un involucro contenente 1,366 grammi di marijuana, che dichiarava di avere appena acquistato nel parcheggio antistante le scuole. La sostanza in questione, con uno spinello di hashish, è stata sequestrata.