SCHIO – Sotto l’effetto di droga aggredisce i Carabinieri in Caserma: denunciato

Una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri di Schio, con le pattuglie di altre Stazioni limitrofe, sono intervenute presso l’esercizio “Pizza Bon” nei giorni scorsi poiché c’era un cliente che, in evidente stato di alterazione, creava problemi e disturbo al resto della clientela. Arrivati sul posto, i militari hanno identificato il soggetto in S.R., 21 anni, già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti. Condotto in caserma per gli approfondimenti del caso, il giovane, evidentemente sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, ha cominciato ad insultare i Carabinieri e ad aggredirli violentemente. I militari sono riusciti ad immobilizzarlo e a calmarlo: terminati i controlli, il giovane è stato deferito per resistenza a Pubblico Ufficiale.