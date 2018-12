Schio si prepara per le nevicate

Stamattina qualche regione italiana si è svegliata con la sorpresa delle prime nevicate stagionali. Per queste evenienze, già un paio di mesi fa il Comune di Schio aveva provveduto all’acquisto di un nuovo mezzo (quello arancione, nella foto) un Mercedes_Benz UNIMOG U 500 4×4, usato al costo di € 47.580,00. Rispetto al precedente (quello bianco, nella foto), un IVECO 140W con cassone ribaltabile, venduto a 19.000,00 euro, il nuovo mezzo consente maggior versatilità, per le manutenzioni in genere, compresi gli interventi, di sgombero neve e spargimento sale, soprattutto in territorio collinare.

A questo proposito, nei giorni scorsi, in via preventiva, sulle strade collinari sono stati effettuati i primi trattamenti antighiaccio.