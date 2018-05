SCHIO – Serata per i profughi siriani del Rojava

Incontro al Centro Sociale Arcadia di Schio, (16 maggio, ore 19.30, via Lago di Tovel) per presentare la campagna di solidarietà per i profughi di Afrin, nella Sira settentrionale. L’incontro, dove verrà illustrata la situazione della Siria e del Rojava, è condotto anche da Karim Franceschi, che nel 2015 si è unito all’esercito popolare curdo dello Ypg (e autore del libro “Il combattente”, Bur Rizzoli)

Una serata per la solidarietà ai profughi della guerra siriana e per capire cosa sta avvenendo in Rojava, la regione settentrionale della Sira attaccata dall’esercito Turco. Mercoledì 16 maggio, al Centro Sociale Arcadia di Schio, (19.30, via Lago di Tovel) si terrà un incontro dedicato alla campagna umanitaria “SiaAmo Afrin”, per l’aiuto dei 350 mila profughi sfollati dalla città di Afrin a seguito della operazione bellica “Ramoscello d’Ulivo”. L’incontro rientra in un tour che per tutta la settimana porterà i rappresentati di SiAmo Afrin dai Colli Berici al mare: nel trevigiano, nel padovano, nel vicentino e nel veneziano e a Verona, per raccontare la tragedia umanitaria in corso e spiegare l’esperienza curda del confederalismo democratico nella regione del Rojava. Alla presenza di Karim Franceschi, il ragazzo che per primo si è unito all’esercito popolare curdo dello Ypg (e autore del libro best seller “Il combattente”, Bur Rizzoli)

La campagna umanitaria “SiAmo Afrin” è partita il 25 aprile e si concluderà il 2 giugno ed ha l’appoggio ufficiale del Ministero della sanità di Afrin. Le donazioni saranno devolute in beni di prima necessità che verranno distribuiti nei campi profughi di Shahaba dalla Mezzaluna Rossa Curda, l’unica associazione che opera in quelle zone. A sostenere e organizzare “SiAmo Afrin” sono i centri sociali del Veneto e del resto d’Italia, la ong Gus – Gruppo di umana solidarietà, la fondazione Hêvî attiva in Rojava ed altre associazioni e realtà culturali che si stanno via via unendo. Il logo si SiAmo Afrin è di Zerocalcare.

Spiega Karim Franceschi: «Con la campagna “SiAmo Afrin” i cittadini del Veneto possono fare la differenza e sostenere il popolo del Rojava. Parliamo di un’area formata da un mosaico di etnie dove negli ultimi anni si è data vita alla Federazione Democratica della Siria Settentrionale, un’alternativa multiculturale e democratica alla violenza e al tragico caos che ha colpito la Siria dal 2011.».

La raccolta fondi è attiva al link http://l2l.it/siamoafrin. Oppure è possibile donare attraverso bonifico bancario al conto corrente di Banca etica IT83Q0501802600000016709206.

Gli appuntamenti previsti in Veneto sono:

lunedì 14 maggio, ore 20, al CS Django, Treviso

martedì 15 maggio, ore 19,30, al Laboratorio Autogestito Paratodos, Verona

mercoledì 16 maggio, ore 19,30, al Centro Sociale Arcadia, Schio

giovedì 17 maggio, ore 20.45, alla Sala Comunale di Trevignano, Villa Onigo

venerdì 18 maggio al Centro Sociale Morion, Venezia

sabato 19 maggio, ore 20.30, al SanPrecario Sport Festival, Padova

domenica 20 maggio, ore 15, al Rivolta PVC, Marghera