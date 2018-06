SCHIO – Schio è “Città che legge”

Si è chiuso nel migliore dei modi il “Maggio dei libri 2018” per la Biblioteca Civica e i tanti protagonisti di questo mese veramente ricco in città di proposte sottolineate dalla presentazione del “Patto di Lettura”. Il Centro del libro e della Lettura, organismo collegato al Ministero dei beni culturali, ha infatti comunicato al Comune di Schio la nomina a “Città che legge”. È un risultato cui si è giunti dopo aver lavorato alacremente e condividendo un progettualità che unisce istituti scolastici, associazioni culturali locali, librerie, comitati di quartiere e singoli cittadini in un percorso di promozione del libro. Una vera e propria sfida in questi tempi, in cui i dati per la lettura non sono molto confortanti. La nomina arriva ancora più gradita perché da qualche giorno la biblioteca di Schio è collegata con il progetto regionale per le biblioteche venete, per la catalogazione e dunque valorizzazione del suo patrimonio antico, che vede pronto il personale a catalogare libri del 500/600 ma anche settecento e ottocento. La scelta di descrivere i libri antichi su catalogo diverso da quello della pubblica lettura è dettata dall’esigenza di raggiungere, attraverso un canale specialistico, gli studiosi che necessitano di individuare questi esemplari rari e preziosi. Un’utenza di nicchia ma collegata a università, centri di studio e documentazione. L’intento è quello di partire con le cinquecentine e seicentine custodite presso i fondi antichi della biblioteca, per proseguire poi con i libri appartenenti ai fondi specifici come Giovanni Calendoli o Pasini-Salasco. Poi sarà la volta degli archivi storici. La pubblica lettura, la lettura a voce alta, l’attenzione ai bambini piccoli in età prescolare, le attività extrascolastiche in alternanza scuola lavoro, vanno dunque in parallelo con le azioni di recupero e conservazione del patrimonio librario di pregio della civica di Schio.