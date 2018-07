SCHIO – Rotaroria di Santa Croce, lavori partiti

Sono partiti ieri i lavori per l’attesa realizzazione di una rotatoria a S. Croce. L’intervento riguarda la riorganizzazione viabilistica dell’intersezione tra viale XXIX aprile, viale S. Croce, via Don Faccin, via Fusinato e viale Martiri della Libertà e l’innesto laterale lungo viale S. Croce, di via del Redentore, con l’eliminazione del semaforo.

La nuova rotatoria avrà una forma leggermente allungata e sarà costituita da un’unica corsia centrale larga 8.50 m, con banchina laterale di 50 cm fino al bordo delle aree pedonali o ciclabili (sia cordoli rialzati che dissuasori a superficie di raso).

Il diametro maggiore sarà di circa 32 m e quello minore di 27. L’isola centrale sarà caratterizzata da un’aiuola tonda di 4.00 m di raggio con un bordo sagomato che racchiude una parte erbosa e un contorno ovale in porfido.

Dopo una prima settimana necessaria all’insediamento del cantiere e di lavori preparatori, la viabilità sarà modificata con una rotatoria provvisoria. Seguiranno chiusure e sensi unici alternati delle corsie oggetto di intervento, con la segnalazione della viabilità alternativa sul posto.

L’importo complessivo dell’opera è di 550.000,00 di cui circa 430.000,00 per lavori edili. Tutto l’esistente sarà demolito e realizzato ex novo, compreso l’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica.