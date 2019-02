Schio, riprendono i lavori della rotatoria di S. Croce

Sono ripresi in questi giorni i lavori di realizzazione della rotatoria di Largo S. Croce, con l’esecuzione delle gocce spartitraffico sul lato di viale S. Croce e l’inizio del rifacimento della pavimentazione della parte terminale di via Fusinato.

I lavori non comporteranno per quest’ultima, la chiusura completa dell’area, considerando la necessità di accedere al limitrofo Istituto delle Canossiane da Largo S. Croce per un agevole trasporto degli studenti. I lavori interesseranno perciò parzialmente tale area e saranno effettuati metà alla volta, garantendo quindi sempre l’accessibilità da Largo S. Croce, con successiva svolta di uscita verso via della Pozza. Per motivi organizzativi di cantiere sarà vietata la sosta: si consiglia dunque di utilizzare il parcheggio alternativo situato in fondo a via della Pozza.

La durata dei lavori in oggetto è stimata in circa 45 gg., dopodiché seguirà a completamento dell’opera, l’asfaltatura della sede stradale della rotatoria.