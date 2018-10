SCHIO – Proseguono i lavori alla palestra di Giavenale

I lavori di costruzione della nuova palestra scolastica e di quartiere in via Giavenale di Sopra stanno procedendo con la realizzazione delle strutture murarie perimetrali di tamponamento della struttura portante a telaio in calcestruzzo con posa di in blocchi a grana fine liscia.

Nella parte superiore della zona palestra, invece, vengono impiegati elementi sagomati a canne d’organo che risultano importanti per l’attenuazione del riverbero acustico al fine di garantire una migliore qualità dello spazio di gioco oltre a creare gradevoli effetti architettonici.

In questi giorni, inoltre, è iniziata la fase di realizzazione la copertura della zona palestra con posa di travi curve e struttura secondaria incrociata in legno lamellare,

soluzione statica e architettonica che caratterizza l’intero intervento.

L’attività del cantiere prosegue secondo i programmi e l’ultimazione dell’opera è prevista per la fine di marzo 2019.