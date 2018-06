SCHIO – Probabile infarto, muore in casa mamma di 46 anni

E’ morta per un probabile arresto cardiaco Romina Scapin, mamma di 46 anni, lunedì mattina, nella sua abitazione in via Lioy. La donna dopo aver accompagnato la figlia di 4 anni all’asilo è tornata a casa, come ogni mattina. Solo alle 12.30 è stato dato l’allarme, quando un amico, Dario Berna, ha bussato alla sua porta di casa per una visita. A quel punto, insospettito dal campanello a vuoto e dall’abbaiare continuo del cane, ha allertato la sorella di Romina e il nipote che, entrati in casa, l’hanno trovata riversa a terra in ingresso, vicino al telefono, forse in un ultimo disperato tentativo di chiedere aiuto. Sul posto il Suem che non hanno potuto che constatarne il decesso e i Carabinieri per i rilievi di rito. E’ stata disposta l’autopsia.